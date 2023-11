Calcio, M.Ferrero (ex presidente Samp):”Raddrizzani via? Ma che presidente sei! Sono pronto a riprendermi la Samp, è un fatto di cuore”

“La gestione Lanna, Panconi, Bosco e compagnia cantando ha portato la Sampdoria alla rovina assieme a Garrone. Questi sono una banda e si sono comprati i tifosi. Perché nessuno mi denuncia? Mi hanno scippato la squadra, per non fallire hanno trovato Raddrizzani che è stato messo in mezzo, ora non ha i soldi e se ne va.

In merito alla notizia riguardante un lascito della presidenza della Sampdoria da parte di Andrea Raddrizzani., Massimo Ferrero è intervenuto personalmente nella trasmissione “Ferrero, non solo sport” su Radio Cusano Campus per fornire una panoramica sulla situazione attuale, discutere di Andrea Pirlo e analizzare la situazione finanziaria della società blucerchiata.

“Con me i tifosi non hanno mai parlato di risultati sportivi e ora dove sta andando la squadra?”, ha proseguito Ferrero. “Mi piange il cuore vedere la Sampdoria andare in Lega Pro e ora sento che anche Pirlo è a un bivio, ma non è adatto per la serie B.

E ora si parla che non piace Mancini? Ma che presidente sei Raddrizzani, ma che buffonata è? Lanna è un pupazzetto, prima mi invita a vedere la partita e poi chiama i tifosi. Mi hanno detto che mi avrebbero dato il Daspo, mi viene da ridere”, ha sottolineato l’ex presidente della Samp ai microfoni di Radio Cusano.

“Raddrizzani con l’ausilio di Garrone pensava di fare le nozze con i fichi secchi. Per gestire una squadra di calcio devi esser un grande imprenditore. Quando io chiesi ai tifosi di fare pace e insieme di far rimanere in serie A la squadra, mi è arrivata a casa una testa di maiale, sono arrivate minacce di morte alla mia famiglia e al sottoscritto, ma sono andato avanti”, ha precisato Ferrero.

“Si sono presi la società con 25 milioni di paracadute e 8,5 milioni di mutualità dalla serie B. Con questi soldi hanno pagato i 30 di debito e hanno seguitato a fare danni come la gestione precedente. Avevano detto che avrebbero messo 100 milioni, ma dove stanno? Ne hanno messi 16, dati dalla banca peraltro. E ora? Perché scappa Raddrizzani? Forse hanno capito che hanno preso una fregatura? Hanno avuto addirittura delle agevolazioni dal fisco. Manfredi deve pagare ancora i concordati. Sarebbe molto brutto se non avessero i soldi”.

Ferrero ha poi concluso lasciando una porta aperta sul suo futuro in blucerchiato: “Sono pronto a riprendermi la Sampdoria, è un fatto di cuore e amore. Sarei disposto a tornare, mi voglio prendere delle soddisfazioni. So fare calcio e mi manca il calcio”.

Liliana Chiaramello