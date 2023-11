Coppa Italia: Udinese-Cagliari 1-2

Il Cagliari di Ranieri conquista il secondo successo consecutivo , dopo la sfida con il Frosinone in campionato , batte nei sedicesioni di finale Coppa Italia 2-1 l’Udinese.

I friulani passano in vantaggio con Guessand (63′),il Cagliari pareggia con Viola (80′) e Lapadula (120′) firma il 2-1, che vale gli ottavi di finale di Coppa Italia e la sfida al Milan.

IL TABELLINO

UDINESE (3-5-2) – Okoye ; Joao Ferreira , Tikvić , Guessand (4′ pts Nwachukwu ); Aké , Oier Zarraga , Camara (43′ st Pejičić ), Lovric (21′ st Domingos Quina ), Kamara (21′ st Zemura ); Thauvin (21′ st Pafundi ), Lucca (43′ st Diawara ). All. Cioffi. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Masina, Samardzic.

CAGLIARI (4-3-1-2) – Radunovic ; Di Pardo (17′ Zappa ), Hatzidiakos , Wieteska , Azzi (30′ st Lapadula ); Makoumbou , Sulemana 6(1′ sts Deiola ), Jankto (1′ st Obert ); Oristanio (30′ st Pereiro ); Shomurodov 5(30′ st Viola ), Petagna . All. Ranieri. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Dossena, Prati, Augello, Desogus.

Arbitro: Cosso.

Marcatori: 18′ st Guessand (U), 35′ st Viola (C), 15′ sts Lapadula (C).

Ammoniti: Guessand (U), Pereiro (C), Wieteska (C), Domingos Quina (U), Joao Ferreira (U).