Eurolega: Olimpia Milano,ennesima sconfitta con il Monaco

Ancora una sconfitta per l’Olimpia Milano. Al Forum passa il Monaco 72-66.

.La formazione di Messina parte bene, ma crolla nella ripresa sotto i colpi degli uomini di Obradovic: non bastano i 17 punti messi a referto da Shields e i 15 di Hall, così come i 9 segnati da Mirotic. L’Armani è ora ultima in classifica con 1-5 di record, lo stesso dell’Asvel di Gianmarco Pozzecco. I francesi, invece, sono a 4-2.

Quarta vittoria consecutiva, invece, per il Monaco, a 4-2 e ora in zona playoff alle spalle di Virtus e Barcellona.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 66-72

(18-13, 37-35, 48-52)

EA7 Emporio Armani Milano – Lo 2 (1/2 da 2), Tonut 9 (3/5 da 3), Melli 6 (3/6 da 2), Shields 17 (4/6 da 2, 3/8 da 3), Mirotic 9 (1/3, 1/4, 4/5 tl), Poythress 6 (1/2, 4/4 tl), Ricci 0, Flaccadori 0, De. Hall 15 (2/5, 3/4, 2/2 tl), Hines 2 (2/4 tl), Voigtmann 0. N.e.: Bortolani. All.: Messina

AS Monaco – Okobo 3 (1/7 da 2, 1/2 tl), Blossomgame 8 (1/2 da 2, 2/2 da 3), Brown 8 (4/5 da 2), Motiejunas 6 (2/6 da 2, 2/2 tl), James 21 (5/8, 3/6, 2/3 tl), Loyd 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), Diallo 13 (4/5, 1/4, 2/4), Cornelie 3 (1/1 da 3), Jaiteh 2 (1/2 da 2), Do. Hall 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). N.e.: Ouattara, Strazel All.: Obradovic