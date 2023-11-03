Serie A , designazioni 11^ Giornata

Ecco le designazioni arbitrali 11^ Giornata Serie A.
BOLOGNA – LAZIO Venerdì 03/11 h.20.45
LA PENNA
ROSSI L. – MORO
IV: GHERSINI
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
SALERNITANA – NAPOLI Sabato 04/11 h.15.00
RAPUANO
LIBERTI – COLAROSSI
IV: CAMPLONE
VAR: VALERI
AVAR: LONGO S.
ATALANTA – INTER Sabato 04/11 h.18.00
SOZZA
DI IORIO – BERCIGLI
IV: GIUA
VAR: IRRATI
AVAR: MAGGIONI
MILAN – UDINESE Sabato 04/11 h.20.45
SACCHI
DE MEO – CAPALDO
IV: MONALDI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DIONISI
H. VERONA – MONZA h. 12.30
COLLU
PASSERI – COSTANZO
IV: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: IRRATI
CAGLIARI – GENOA h. 15.00
GUIDA
MELI – ALASSIO
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
ROMA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
BACCINI – MARGANI
IV: FOURNEAU
VAR: MAGGIONI
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – JUVENTUS h. 20.45
CHIFFI
SCATRAGLI – ZINGARELLI
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: PAGANESSI
FROSINONE – EMPOLI Lunedì 06/11 h. 18.30
MANGANIELLO
ROSSI M. – FONTANI
IV: BARONI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
TORINO – SASSUOLO Lunedì 06/11 h. 20.45
FERRIERI CAPUTI
DI GIOIA – AFFATATO
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MUTO