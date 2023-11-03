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Serie A , designazioni 11^ Giornata

byRedazione
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Ecco le designazioni arbitrali 11^ Giornata Serie A. 

BOLOGNA – LAZIO     Venerdì 03/11 h.20.45

LA PENNA

ROSSI L. – MORO

IV:      GHERSINI

VAR:     SERRA

AVAR:       DI VUOLO

SALERNITANA – NAPOLI     Sabato 04/11 h.15.00

RAPUANO

LIBERTI – COLAROSSI

IV:      CAMPLONE

VAR:     VALERI

AVAR:       LONGO S.

ATALANTA – INTER     Sabato 04/11 h.18.00

SOZZA

DI IORIO – BERCIGLI

IV:       GIUA

VAR:      IRRATI

AVAR:        MAGGIONI

MILAN – UDINESE     Sabato 04/11 h.20.45

SACCHI

DE MEO – CAPALDO

IV:     MONALDI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     DIONISI

H. VERONA – MONZA     h. 12.30

COLLU

PASSERI – COSTANZO

IV:      MARESCA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     IRRATI

CAGLIARI – GENOA     h. 15.00

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV:     BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      DIONISI

ROMA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO

BACCINI – MARGANI

IV:       FOURNEAU

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PICCININI

FIORENTINA – JUVENTUS     h. 20.45

CHIFFI

SCATRAGLI – ZINGARELLI

IV:     AYROLDI

VAR:      MARINI

AVAR:       PAGANESSI

FROSINONE – EMPOLI     Lunedì 06/11 h. 18.30

MANGANIELLO

ROSSI M. – FONTANI

IV:       BARONI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      MARINI

TORINO – SASSUOLO     Lunedì 06/11 h. 20.45

FERRIERI CAPUTI

DI GIOIA – AFFATATO

IV:     MARINELLI

VAR:     PATERNA

AVAR:       MUTO

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