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Serie B , designazioni 12^ Giornata

byRedazione
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(www.aia.it) – Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 4 novembre.

BARI – ASCOLI    h. 14.00

RUTELLA

RASPOLLINI – CIPRIANI

IV:      LUONGO

VAR:    PATERNA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:        COSSO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CATANZARO – MODENA    h. 14.00

DI BELLO

LO CICERO – CECCON

IV:      BORDIN

VAR:     DI MARTINO (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       VOLPI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

CITTADELLA – BRESCIA      h. 14.00

PERENZONI

MONDIN – POLITI

IV:       DI CICCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       PAGANESSI

COSENZA – FERALPISALO’      h. 14.00

GUALTIERI

FONTEMURATO – VOTTA

IV:     MASTRODOMENICO

VAR:     ABISSO 

AVAR:     MIELE 

PISA – COMO    h. 14.00

MARCENARO

TOLFO – TRINCHIERI

IV:      PEZZOPANE

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

TERNANA – VENEZIA     h. 14.00

MARIANI

TEGONI – GALIMBERTI

IV:     CERBASI

VAR:     SERRA

AVAR:      ZUFFERLI

SAMPDORIA – PALERMO    h. 16.15

DOVERI

BINDONI – NIEDDA

IV:     GIACCAGLIA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     DI VUOLO

CREMONESE – SPEZIA    Domenica 5/11 h. 16.15

DI MARCO

LAUDATO – BARONE

IV:     GIGLIOTTI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       NASCA

PARMA – SUDTIROL    Domenica 5/11  h. 16.15

MASSIMI (foto)

MOKHTAR – TRASCIATTI

IV:       DE ANGELI

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:      MUTO

REGGIANA – LECCO     Domenica 5/11 h. 16.15

TREMOLADA

ROCCA – CATALLO

IV:     SACCHI G.

VAR:     VALERI

AVAR:      PAGNOTTA

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