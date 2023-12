Lazio – Cagliari 1-0. A segno Pedro , poi tanta sofferenza

Foto di Antonio Fraioli

Nella quattordicesima giornata di Serie A, la Lazio batte 1-0 il Cagliari e.

Il gol di Pedro dopo all’8′,; Lazzari ruba palla aa Hatzidiakos mette al centro dove Perdro anticipa Scuffet e mette a segno,

Al 27′ Makoumbou lascia i sardi in dieci rimediando l’espulsione per una trattenuta a Guendouzi,. L’inferiorità numerica non abbatte la squadra allenata da Ranieri , ben messa in campo, mentre la Laio cerca il raddoppio . Nella rirpesa i sardi per nulla demotivati mettono alla frusta i biancocelsti e sfiorano in un paio di occasioni il gol del pari, solo i di riflessi di Provedel salvano il risultato, prima su colpo di testa di Pavoletti (l’attaccante appena entrato) , poi in pieno recupero , Oristanio solo davanti all’estreno difensore biancoceleste , spedisce fuori di poco.Ranieri scivola al terzultimo posto restando a 10 punti.

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 1-0

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6,5, Patric 6, Gila 6, Marusic 6; Guendouzi 6,5, Rovella 6 (1′ st Cataldi 6), Luis Alberto 5,5 (11′ st Kamada 6); Isaksen 7 (38′ st Vecino sv), Immobile 6 (25′ st Castellanos 6), Pedro 7 (25′ st Felipe Anderson 6). A disp.: Sepe, Mandas, Pellegrini, Ruggeri, Basic. All.: Sarri 6

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet 6; Goldaniga (38′ st Nandez sv), Dossena 6, Hatzidiakos 5 (32′ Sulemana 6); Zappa 6, Prati 6 (43′ st Pavoletti 6,5), Makoumbou 5, Azzi 5,5; Viola 6 (1′ st Oristanio 6); Lapadula 5,5 (32′ Luvumbo 5,5), Petagna 5,5. A disp.: Radunovic, Aresti, Wieteska, Augello, Obert, Mancosu, Deiola, Pereiro, Jankto, Shomurodov. All.: Ranieri 6

Arbitro: Dionisi

Marcatore: 8′ Pedro

Ammoniti: Hatzidiakos (C), Nandez (C)

Espulsi: al 27′ Makoumbou (C) per fallo da ultimo uomo