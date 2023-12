Lecce -Bologna 1-1. Piccoli risponde a Likogiannis

No sono mancate le emozioni allo stadio di Via del mare tra Lecce e Bologna. Il risultato finale 1-1 , lascia tanto amaro in bocca al Bologna on vantaggio fino al 96′ , raggiunto su calcio di rigore.

Lecce e Bologna finisce 1-1, i rossoblù passano in vantaggio con la magnifica punizione al 68′ di Lykogiannis, ma nel finale Calafiori trattiene Falcone, salito in area per cercare il pareggio, e provoca il rigore trasformato al 100′ da Piccoli. Niente momentaneo aggancio al quarto posto per Motta, mentre il Lecce si porta a quota 16 punti.

IL TABELLINO

LECCE-BOLOGNA 1-1

Lecce (4-3-3): Falcone 7,5 ; Gendrey 6, Pongracic 5, Baschirotto 6, Dorgu 6; Gonzàlez 6,5, Ramadani 5,5 (33′ st Rafia 6,5), Oudin 6 (18′ st Blin 6); Strefezza 6 (33′ st Almqvist 6), Krstovic 5 (12′ st Piccoli 7), Banda 5,5 (18′ st Sansone 5,5). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo. All.: D’Aversa 6

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6, Lucumì 6, Calafiori 5, Kristiansen 6; Ferguson 5,5, Aebischer 5,5 (13′ st Freuler 6), Fabbian 6 (13′ st Moro 6); Ndoye 5 (40′ st Urbanski sv), Van Hooijdonk 5,5 (13′ st Lykogiannis 7), Saelemaekers 5 (13′ st Zirkzee 6). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Beukema. All.: Thiago Motta 5,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 23′ st Lykogiannis (B), 55′ st rig. Piccoli (L)

Ammoniti: Ramadani (L), Saelemaekers (B), Pongracic (L), Sansone (L), Calafiori (B)