Coppa Italia: Roma- Cremonese 2-1

Un match soffertto quello dei giallorossi , alla fine Roma ha battuto 2-1 in rimonta la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia e si è qualificata ai quarti dove affronterà il Derby contro la Lazio.

Serata più complicata del previsto per la squadra di Mourinho che dopo le occasioni di Belotti e Pellegrini (traversa) è andata sotto nel punteggio per la rete di Tsadjout al 37′, rischiando di subire il raddoppio in un paio di occasioni. Dopo il palo di El Shaarawy al 54′, la serata della Roma è svoltata tra il 77′ e l’85’ prima con il pareggio di Lukaku e poi con il rigore della vittoria di Dybala.

IL TABELLINO

ROMA-CREMONESE 2-1

Roma (3-5-2): Svilar 6; Celik 5 (1′ st Kristensen 6,5), Cristante 5,5, Llorente 5 (1′ st Zalewski 5,5); Karsdorp 6 (29′ st Spinazzola 6,5), Bove 6 (22′ st Azmoun 6,5), Paredes 6, Pellegrini 6, El Shaarawy 6; Lukaku 6,5, Belotti 5 (1′ st Dybala 6,5). A disp.: Rui Patricio, Boer, Renato Sanches, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho 6.

Cremonese (3-4-2-1): Jungdal 6,5; Ravanelli 6, Antov 6,5, Tuia 6; Ghiglione 6,5 (1′ st Majer 5), Collocolo 5,5, Castagnetti 6 (16′ st Quagliata 5,5), Sernicola 5; Zanimacchia 6,5, Okereke 6 (16′ st Coda 5,5); Tsadjout 7 (16′ st Abrego 5,5). A disp.: Brahja, Saro, Bianchetti, Rocchetti, Lochoshvili, Sekulov, Valzania, Vazquez, Ciofani, Afena-Gyan. All.: Stroppa 6,5.

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 37′ Tsadjout (C), 32′ st Lukaku (R), 40′ st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Llorente, Celik, Karsdorp (R); Castagnetti, Ghiglione, Antov, Ravanelli, Bianchetti (C)