Serie A , le desigazioni 19esima giornata

L’Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per la 19esima giornata di Serie A:
– BOLOGNA – GENOA Venerdì 05/01 h. 20.45
COLOMBO
CARBONE – GIALLATINI
IV: TREMOLADA
VAR: ABBATTISTA
AVAR: DI BELLO
– INTER – H. VERONA Sabato 06/01 h.12.30
PICCININI
ROSSI L. – CIPRESSA
IV: GUALTIERI
VAR: NASCA
AVAR: DI VUOLO
– FROSINONE – MONZA Sabato 06/01 h.15.00
FERRIERI CAPUTI (foto)
ROSSI C. – AFFATATO
IV: MARINELLI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PATERNA
– LECCE – CAGLIARI Sabato 06/01 h.18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: BARONI
VAR: SERRA
AVAR: DI BELLO
– SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/01 h.20.45
ABISSO
MASTRODONATO – CAVALLINA
IV: AYROLDI
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
– EMPOLI – MILAN h. 12.30
LA PENNA
DEL GIOVANE – CECCON
IV: GIUA
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
– TORINO – NAPOLI h. 15.00
MARIANI
PAGLIARDINI – D’ASCANIO
IV: BONACINA
VAR: CHIFFI
AVAR: MUTO
– UDINESE – LAZIO h. 15.00
SACCHI
MASSARA – CORTESE
IV: MONALDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MERAVIGLIA
– SALERNITANA – JUVENTUS h. 18.00
GUIDA
IMPERIALE – BRESMES
IV: DI MARCO
VAR: VALERI
AVAR: DIONISI
– ROMA – ATALANTA h. 20.45
AURELIANO
COSTANZO – PALERMO
IV: DOVERI
VAR: DI PAOLO
AVAR: LONGO S.