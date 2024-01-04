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Serie A , le desigazioni 19esima giornata

byRedazione
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L’Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per la 19esima giornata di Serie A:

– BOLOGNA – GENOA     Venerdì 05/01 h. 20.45

COLOMBO

CARBONE – GIALLATINI

IV:      TREMOLADA

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:       DI BELLO

– INTER – H. VERONA     Sabato 06/01 h.12.30

PICCININI

ROSSI L. – CIPRESSA

IV:      GUALTIERI

VAR:     NASCA

AVAR:       DI VUOLO

– FROSINONE – MONZA      Sabato 06/01 h.15.00

FERRIERI CAPUTI (foto)

ROSSI C. – AFFATATO

IV:       MARINELLI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:        PATERNA

– LECCE – CAGLIARI     Sabato 06/01 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     BARONI

VAR:     SERRA

AVAR:     DI BELLO

– SASSUOLO – FIORENTINA     Sabato 06/01 h.20.45

ABISSO

MASTRODONATO – CAVALLINA

IV:      AYROLDI

VAR:     MARINI

AVAR:     GARIGLIO

– EMPOLI – MILAN     h. 12.30

LA PENNA

DEL GIOVANE – CECCON

IV:     GIUA

VAR:     IRRATI

AVAR:      MIELE

– TORINO – NAPOLI     h. 15.00

MARIANI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV:       BONACINA

VAR:     CHIFFI

AVAR:     MUTO

– UDINESE – LAZIO     h. 15.00

SACCHI

MASSARA – CORTESE

IV:     MONALDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       MERAVIGLIA

– SALERNITANA – JUVENTUS        h. 18.00

GUIDA

IMPERIALE – BRESMES

IV:       DI MARCO

VAR:      VALERI

AVAR:      DIONISI

– ROMA – ATALANTA        h. 20.45

AURELIANO

COSTANZO – PALERMO   

IV:     DOVERI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       LONGO S.

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