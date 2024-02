Coppa d’Africa, Costa d’Avorio in semifinale, battuto il Mali 2-1

La Costa d’Avorio e’ in semifinale alla Coppa d’Africa. Gli ivoriani si sono imposti per 2-1 contro il Mali ai supplementari grazie al gol di Oumar Diakite nel recupero, dopo le reti di Nene per i maliani al 71′ e di Adingra al 90′ per gli Elefanti. Il Mali ha sbagliato un rigore in avvio con Adama Traore. La Costa d’Avorio si e’ imposta nonostante l’inferiorita’ numerica maturata al 43′ per il rosso a Kossounou. Nel finale espulsi Oumar Diakite per gli ivoriani e Hamari Traore per il Mali. In semifinale, la Costa d’Avorio affrontera’ la Repubblica Democratica del Congo.