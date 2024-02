Mazzarri , Napoli: sembrava una partita stregata”

Vittoria in rimonta tanto sofferta per il Napoli , sopratutto per Walter Mazzarri, il tecnico si gode la cconquista det tre punti e guarda già al prossimo impegno l’11 febbario a San Siro contro il Milan.

“È stata una partita di grande sofferenza , sopratutto a noi un panchina. Il possibile rigore su Kvaratskhelia nel primo tempo. “Il rigore mi sembra netto, l’arbitro ci sta che possa non averlo visto, ma il Var doveva richiamarlo e dare il rigore”. Il caso Zielinski: “Non ci sono problemi, fino a giugno dovrà dare il massimo. Se sarà in buono stato non ci saranno problemi“.

” Sembrava una partita stregata. Avevamo schiacciato il Verona nel primo, quello su Kvara è un rigore abbastanza netto però il Var doveva chiamarlo e aprivi la partita e sono convinto che si poteva fare una prestazione ancora più bella”.

Il tecbico toscano si è soffermato su Kvara:" . "È un campione, nel calcio italiano siamo bravi a studiarli e limitarli. Quest'anno ha fatto un po' più fatica ma ha una classe immensa .