Serie A: l’Atalanta travolge la Lazio 3-1

Nella sfida in ottica Champions League , l’Atalanta ha battuto la Lazio Al Gewiss Stadium grande serata di De Ketelaere , autore di una doppietta.

Al 16 la Dea passa in vantanggio grazie alla mezza rovesciata di Pasalic , il crotato sfrutta l’appoggio con il colpo di testa di De Roon. Prima del ripsoso Il raddoppio atralantino su calcio di riigore concesso da Guida per fallo di mano di Marusic , dal dischetto De Ketelaere non sbaglia.

Nella rirpresa ancora il belga firma la doppietta al 76′ con un’azione personale iniziata sulla destra. Nel finale Immobile si è procurato e ha realizzato la rete della bandiera per la Lazio su rigore.

IL TABELLINO

ATALANTA-LAZIO 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi ; Scalvini , Djimsiti , Kolasinac ; Holm (19′ st Hateboer ), De Roon , Ederson (46′ st Mendicino), Ruggeri ; Pasalic (34′ st Toloi ); De Ketelaere (34′ st Muriel ), Miranchuk (19′ st Scamacca ). A disp.: Musso, Rossi, Bakker, Bonfanti, Zappacosta, Mendicino, Touré. All.: Gasperini

Lazio (4-3-3): Provedel ; Lazzari (1′ st Pellegrini ), Gila (1′ st Casale ), Romagnoli , Marusic5; Guendouzi , Rovella , Luis Alberto (24′ st Vecino ); Isaksen (19′ st Pedro ), Castellanos (19′ st Immobile ), F. Anderson 5. A disp.: Sepe, Mandas, Kamenovic, Hysaj, Kamada, Fernandes. All.: Sarri

Arbitro: Guida

Marcatori: 16′ Pasalic (A), 43′ rig. De Ketelaere (A), 31′ st De Ketelaere (A), 39′ st rig. Immobile (L)

Ammoniti: Pasalic, all. Gasperini, Ederson (A); Felipe Anderson, Rovella (L)