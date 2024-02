Serie A: Ngonge – Kvara , il Napoli ribalta il Verona . Al Maradona 2-1 per gli azzurri

Il Napoli batte il Verona 2-1. Partenopei in svantaggio , gol di Coppa nella rirpesa , in sette miuti la ribaltano con Ngonge e Kvara.

Primo tempo col Napoli che preme , il Verona si chiude a riccio , difficoltà nel trovare gli spazi giusti e servire Simeone ben controllato da Davidovic. Dubbio su fallo di Tchatchoua su Kvaratskhelia . il gerogiano liberatosi , viene messo giù nettamente , dopo il consulto al Var Piccinini lascia proseguire. Il Napoli cerca spesso Kvaratskhelia che impegna Montipò con una difficile parata a terra.

Nella rirpesa è il Verona ad essere più intraprendete, gli scaligeri p’rendono possesso del centocampo alzando il baricentro , Anguissa non sembra al centro per cento per le fatiche della Coppa d’Africa . Al (72′) il Verona passa in vantaggio: : calcio di punzione di Suslov e colpo con la spalla di Coppala che batte Gollini. Scende il gelo sul Maradona . Il Napoli ci crede incitato dai propri tifosi ,così al (79)’ pareggia: Lindstrom si destreggia in area e serve rasoterra i Ngonge che batte Montipò; Sulla scia dell’entusiamo incontenibile Kvara , serve un pallone d’aoro in area a Simeone , l’argentino sciupa la ghiotta occasione per il raddoppio . Il raddoppio che scaccia via le Streghe arriva all’87’ con una grandee conclusione dal limite di Kvara servito da Mazzocchiche , la conclusione precisa a giro non lascia scampo a Montipò. Gli uomini di Baroni, restano a 18 puntim il Napoli continua la corsa verso la zona Champions League.

TABELLINO

NAPOLI-VERONA 2-1

Napoli (4-3-3): Gollini 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Juan Jesus 6,5, Mario Rui 5 (7′ st Mazzocchi 6); Anguissa 5,5, Lobotka 6 (39′ st Dendoncker sv), Cajuste 5,5 (17′ st Ngonge 7); Politano 5,5 (16′ st Lindstrom 6,5), Simeone 5,5 (39′ st Raspadori sv), Kvaratskhelia 8. A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Østigård, Traorè. All.: Mazzarri 6,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 7; Tchatchoua 6, Coppola 6,5 (39′ st Magnani sv), Dawidowicz 6, Cabal 5,5; Duda 6 (41′ st Tavsan sv), Serdar 6; Suslov 5,5 (36′ st Silva 6), Folorunsho 6, Lazovic 6 (36′ st Vinagre 6); Noslin 5,5 (15′ st Świderski 5,5). A disp.: Chiesa, Perilli, Centonze, Belahyane, Charlys, Henry, Cruz, Bonazzoli. All.: Baroni 6

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 27′ st Coppola (V), 34′ st Ngonge (N), 42′ st Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Coppola (V), Baroni (V), Rui (M), Suslov (V), Lindstrøm (N), Lobotka (N)