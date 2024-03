Arbitri nel ‘Pallone’

Stagione agonostica Serie A 2023/24, le statistiche parlano chiaro : gli arbitri Serie A , sono in totale confusione. Parecchi le insufficienze , con le regole che vengono cambiate troppo spesso , sconfessato dal VAR , I match dell’ultima giornata testimoniano il momento difficile delle ‘giachhette nere’. Non c’è alcun dubbio che lo spettacolo ci guadagna , a discapito di risutati falsati che a caduta danneggiano non solo i club , calciatori , pubblico e se vogliamo anche gli scommettitori .

Il VAR è nato non per l’affannosa ricerca di errori , iche va cpontro le deciioni dell’arbitro designato , sconfessando uan deciosione già presa , esso è nato per valutare se una cos non vista è punibile dall’arbitro. Oggi , invece , gli addetti al VAR ricontrollano miinuto dopo minuti le fasi di un match.