Qual. Europei U19 femminile. Portogallo -Italia 0-0

Inizia con un pareggio senza reti l’avventura della Nazionale Under 19 Femminile nel Round 2 di qualificazione all’Europeo in programma a luglio in Lituania. A Oeiras (Portogallo), le Azzurrine hanno chiuso sullo 0-0 il match contro le padrone di casa: non e’ bastata una buona prova, alla squadra di Selena Mazzantini, per strappare i tre punti al Portogallo. Il Gruppo A3 proseguira’ sabato con il secondo impegno contro la Svizzera, sconfitta oggi 2-0 dall’Inghilterra, ultima avversaria dell’Italia martedi’ 9 aprile. Servira’ una vittoria per tenere vive le speranze di accesso alla fase finale. “