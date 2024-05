SERIE A: Djuric risponde due volte a Immobile e Vecino. Moznza-Lazio 2-2

Bella partita all’U-Power Stadium tra Monza e Lazio Al termime di un match combattutissimo f35esima giornata Serie A ,finisce 2-2. I biancoclesti frenano la corsa Champions League. La Lazio passa in vataggio (11′): gaan tiro da fuori area di Kamada, Di Gregorio respinge come può Immobile si avventa sul pallone e mette la palla in fondo alla rete. Il primo tempo si chiude con i bianoclesti in vantaggio. Nella rirpesa il Monza cambia registro e preme. Il pareggio arriva al (73′) con Djuric , lesto a ribadire in rete un colpo di testa di Pessina respinto da Mandas, dopo il controllo Var gol convalidato. Il pareggio dei brianzoli dura poco: leggerezza di Donati con appoggio sbagliato a Di Gregorio, sulla palla si catapulta Vecino, facile per l’argentino fare centro (83′).,Sembra fatta per la squadra di Tudor, invece nel recupero (92′) , Pessina disegna una perfetta parabola per la testa di Djuric che scarica alle spalle di Mandas la palla del 2-2 finale. Qualche scintilla prima del fischio finale , poi tutti sotto la doccia.

IL TABELLINO

Monza-Lazio 2-2

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 5,5 (26′ st Donati 4,5), Pablo Marì 6, Izzo 6, Kyriakopoulos 5,5 (26′ Mota); Pessina 6,5, Bondo 6,5 (41′ st Caprari sv); Colpani 7, V. Carboni 6 (26′ st Akpa Akpro 5,5), Zerbin 6 (33′ st Caldirola sv); Djuric 7,5

A disposizione: Sorrentino, Gori, Colombo, Caprari, Pereira, D’Ambrosio, Ferraris.

Allenatore: Palladino 6

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6,5; Patric 5, Romagnoli 6, Hysaj 6; Marusic 6, Guendouzi 6, Kamada 6 (20′ st Vecino 6,5), Zaccagni 5 (32′ Casale 5,5); Felipe Anderson 6 (37′ st Pedro sv), Luis Alberto 6,5 (20′ st Cataldi 6); Immobile 6,5 (20′ st Castellanos 6).

A disposizione: Sepe, Provedel, Pellegrini, Isaksen, Gonzalez, Lazzari, Rovella.

Allenatore: Tudor 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 11′ Immobile (L), 28′ st Djuric (M), 38′ st Vecino (L), 45’+2′ st Djuric (M)

Ammoniti: Zaccagni (L), Casale (L), Kamada (L), Romagnoli (L), Patric (L)