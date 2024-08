Motogp , Gran Premio Gran Bretagna -Silverstone, fantastico Bastianini vince davanti a Martin e Bagnaia

Enea Bastianini pprotagonista di una gara da incorniciare bissa la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento della MotoGP 2024, aggiudicandosi la prima gara “lunga” della stagione, la sesta in MotoGP, 12esima in carriera.

Il pilota riminese della Ducati non è partito in sordina , con Bagmaia che ha preso la testa della corsa tallonato da Aleix Espargaro , superato poi da Martin. Bastianini è rimasto dietro ha poi recuperato, superando prima Pecco Bagnaia ed ha sferrato l’attacco decisivo (complice anche un errore di Martin, a due giri dalla fine, tagliando il traguardo davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac) e il team-mate Pecco Bagnaia, quest’ultimo a lungo in testa.

Con questi risultati Martin si porta a +3 su Bagnaia, con Bastianini che si porta a 49 punti dalla vetta per un Mondiale apertissimo. Quarto al traguardo e prima Ducati GP 23 sotto alla bandiera a scacchi Marc Marquez (Gresini Racing) Non hanno chiuso la gara i due piloti Trackhouse Miguel Oliveira e Raul Fernandez che si sono “presi poche curve dopo lo start, Brad Binder, che ha rischiato in partenza con la sua KTM RC16 piantata e poi ritirata e Joan Mir, ritirato

MotoGp Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi