Como , Fabregas:”siamo sulla strada giusta , ma bisogna essere più cattivi”

Cesc e il suo Como hanno provato a dare un dispiacere al Napoli . Il tecnico spagnolo non nasconde la delusione ai icrofoni Sky per il risultato ma non per il gioco espresso dalla sua squadra. “Abbiamo giocato bene nei primi 60 minuti – dice – non solo nel primo tempo, ma poi il Napoli è cresciuto. A noi manca un po’ di cattiveria. Siamo ancora giovani e dobbiamo essere più furbi anche se in generale siamo sulla strada giusta”. “Ora – aggiunge il tecnico del Como – è importante non mollare, d’altronde siamo solo all’inizio. Se perdi 3-1 e si cambia non ha senso. Faremo il possibile per battere il Parma”. “Ho visto un buon Napoli dopo 60 minuti – dice ancora Fabregas – e un grande Napoli dopo il terzo gol. Dobbiamo essere più bravi e più forti in tutte le fasi del gioco e non commettere errori banali.