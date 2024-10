Europa e Conference League – risultati

Emozioni nel match tra Porto e Manchester United, terminato col risultato di 3-3: i Red Devils riprendono i portoghesi in dieci uomini in pieno recupero con la rete di Maguire. Vince l’Olympique Lione, che rifila un poker in trasferta in Scozia ai Rangers. Il Fenerbahce di Mourinho invece pareggia in Olanda contro il Twente. Di seguito risultati e marcatori.

Ahtletic-AZ Alkmaar 2-0

72′ Inaki Williams (AT); 86′ Sancet (AT)

Besiktas-Eintracht Francoforte 1-3

19′ Marmoush (E); 22′ Dina Ebimbe (E); 82′ Knauff (E); 93′ Masuaku (B)

Porto-Manchester United 3-3

2′ Rashford (M); 20′ Hojlund (M); 27′ Pepé (P); 34′, 50′ Omorodion (P); 91′ Maguire (M)

PAOK-FCSB 0-1

45’+3′ Birligea (F)

Viktoria Plzen-Ludogorets 0-0

Rangers-Olympique Lione 1-4

10′ Fofana (O); 14′ Lawrence (R); 19′, 45’+1′ Lacazette (O); 55′ Fofana (O)

Royale Union SG-Bodo/Glimt 0-0

Twente-Fenerbahce 1-1

29′ Vlap (T); 71′ Tadic (F)

Le partite delle 18:45 in Europa League:

Ferencvaros-Tottenham 1-2

23′ Sarr (T), 86′ Johnson (T), 90 Varga (F)

Hoffenheim-Dyn. Kyiv 2-0

22’e 60′ Hlozek (J)

Lazio-Nizza 4-1

20′ Pedro (L), 35′ e 53′ Castellanos (L), 41′ Boga (N), 64′ rig.Zaccagni

M. Tel Aviv-Midtjylland 0-2

39′ Franculino (MI), 89′ Chilufya (MI)

Olympiakos-Braga 3-0

45′ e 59′ El Kaabi (O), 53′ Hezze (O)

Qarabag-Malmo FF 1-2

15′ Juninho (Q), 19′ e 47′ Botheim (M)

Real Sociedad-Anderlecht 1-2

5′ Marin (R), 29′ Vazquez (A), 40′ Leoni (A)

RFS-Galatasaray 2-2

12′ Mertens (G), 38′ Akgun (G), 40′ Ikaunieks (R), 55′ Odisharia (R)

Slavia Praga-Ajax 1-1

18′ rig. van den Boomen (A), 67′ Chory

CONFERENCE LEAGUE

RISULTATI

FIORENTINA-THE NEW SAINTS 2-0

65′ Adli (F), 69′ Kean (F).

CHELSEA-GENT 4-2

12′ Veiga (C), 46′ Neto (C), 50′ Watanabe (G), 63′ Nkunku (C), 70′ Dewsbury-Hall (C), 90′ Gandelman (G).

GUIMARAES-NK CELJIE 3-1

7′ Amorim Silva (G), 36′ da Silva Cunha (G), 62′ Tiago Silva (G), 90+1′ Matko (N).

ISTANBUL BASAKSEHIR-RAPID VIENNA 1-2

43′, 46′ Schaub (R), 45+2′ Piatek (I).

ASTANA-BACKA TOPOLA 1-0

15′ Kazukolovas (A).

HEIDENHEIM-OLIMPIJA LJUBLJANA 2-1

6′ Beck (H), 77′ Blanco (O), 83′ WANNER (H).

CERCLE BRUGGGE-SAN GALLO 6-2

3′ Minda (C), 25′, 43′, 54′ rig. Denkey (C), 58′ Csoboth (S), 63′, 68′ Magnée (C), 81′ Mambimbi (S).

OMONIA-VIKINGUR 4-0

51′ Coulibaly (O), 81′, 90′ Kakoullis (O), 86′ Alioum (O).

NOAH-MLADA BOLESLAV 2-0

58′ Aias (N), 76′ Pinson (N).

MOLDE FK-LARNE 3-0

51′ Eikrem (M), 78′ Brynhildsen (M), 90+5′ Ihler (M).

DINAMO MINSK-HEARTS 1-2

21′ Alfred (D), 37′ aut. Palicevic (H), 90+4′ Dhanda (H)-

LEGIA VARSAVIA-BETIS 1-0

23′ Kapuadi (L).

SHAMROCK ROVERS-APOEL 1-1

58′ Laifis (A), 90+2′ Watts (S).

LUGANO-HJK 3-0

34′ Papadopoulos (L), 56′ Marques (L), 90+1′ dos Santos (L).

PETROCUB-PAFOS 1-4

26′ rig. Lungu (P), 33′, 52′ Correia (P), 37′ de Brito (P), 82′ Name (P).

LASK-DJURGARDEN 2-2

26′ Berisha (L), 49′ Flecker (L), 57′ Flyger (D), 65′ Nguen (D).

BORAC BANJA LUKA-PANATHINAIKOS 1-1

11′ Mpakasetas (P), 50′ Despotovic (B).

COPENHAGEN-JAGIELLONIA 1-2

12′ Chatzidiakos (C), 51′ Pululu (J), 90+7′ Curlinov (J).