Il Tennis italiano in lutto .A 89 anni è morta Lea Pericoli

La notizia di poco fa, a 89 anni è morta Lea Pericoli , soprannominata La Divina dalla stampa sportiva . Era nata a Milano il 222 Marzo 1935 .Tennista italiana, attiva principalmente negli anni ’70 e ’80. Ha ottenuto diversi successi nei tornei di doppio e singolare e ha rappresentato l’Italia in competizioni internazionali, come la Fed Cup. .

In coppia con Silvana Lazzarino è stata cinque volte finalista nel doppio agli Internazionali d’Italia. Al Roland Garros è entrata quattro volte negli ottavi di finale nel singolare ed è stata una volta semifinalista sia nel doppio (con Silvana Lazzarino) che nel doppio misto (con Antonio Palafox). A Wimbledon ha disputato tre volte gli ottavi di finale nel singolare, una volta i quarti di finale nel doppio (con la Lazzarino) e due volte nel doppio misto (con Orlando Sirola e con Palafox). Detiene il record del maggior numero di titoli vinti ai Campionati italiani assoluti di tennis, ventisette, ritirandosi a quarant’anni come campionessa in carica in tutte e tre le specialità.Oltre alla sua carriera sportiva, è anche conosciuta per il suo contributo come commentatrice e analista di tennis.