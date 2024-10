Serie A: Napoli – Como 3-1. Apre Mc Tominay, raddoppia Lukaku chiude Neves

Lukaku segna e indossa i panni del rifinitore , McTominay e Neres a segno su assist del belga. Napoli in vetta.

Due assist per il belga, in rete anche su rigore. Ai lariani non basta il gol di Strefezza e un ottimo primo tempo per strappare punti al Maradona

Il Napoli ha aperto la settima giornata di Serie A battendo 3-1 il Como al Maradona e sale in solitaroa in vetta alla classifica , Partenopei pronti via in vantaggio con McTomeney , l’assit filtrante di Luikaku. Dopo il vantaggio il Napoli rallenta e favorisce il Como: due conclusioni di Nico paz , la prima fuori di poco , la seconda palo pieno con Caprile battuto. I lariani controllano il match con più possesso della palla. Prima del riposo la doccia fredda per i presenti al Maradona: 43′ Strefezza controlla l’ennesimopallone al limite e lascia partire un destro rasoterra che s’infila afil di palo 1-1.

Si va al riposo con le due scquadre in perfetta parità. Conte da indicazioni e alza il baricentro della squadra , cresce Lobotka e il Napoli va in vantaggio su calcio di rigore, l fallo di Sergi Roberto su Oliveira, dal dischetto Lukaku fa centro. Il Como tenta qualche reazionee , ma è il Napoli con i cambi a chiudere il match: entra Spinazzola e Neves e proprio il brasialino all’ 86′ mette in carniere il match realizzando la terza rete, ancora su assist di Lukaku.

—

IL TABELLINO

NAPOLI-COMO 3-1

Napoli (4-2-3-1): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 5,5, Olivera 6 (43′ st Spinazzola sv); Anguissa 6,5, Lobotka 6,5 (46′ st Gilmour sv); Politano 6 (34′ st Neres 7), McTominay 7, Kvaratskhelia 5,5 (34′ st Mazzocchi 6); Lukaku 7 (43′ st Simeone sv). A disp.: Turi, Contini, J. Jesus, Marin, Gilmour, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Raspadori. All.: Conte 6,5.

Como (4-2-3-1): Audero 6; van der Brempt 6 (38′ st Engelhardt sv), Kempf 5, Dossena 5, Moreno 5,5 (46′ st Sala sv); Sergi Roberto 5, Perrone 6; Strefezza 6,5 (38′ st Belotti sv), Paz 6, Fadera 5,5 (23′ st Verdi 5,5); Cutrone 5,5 (46′ st Gabrielloni sv). A disp.: Reina, Goldaniga, Fellipe Jack, Iovine, Baselli, Braunoder, Mazzitelli, Jasim, Da Cunha. All.: Fabregas 6.

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 1′ McTominay (N), 43′ Strefezza (C), 8′ st rig. Lukaku (N), 41′ st Neres (N)

Ammoniti: Buongiorno, all. Conte (N)