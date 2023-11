Bologna-Lazio 1-0, decide Ferguson

Bologna avanti tutta! Ferguson deci e il match del Dall’Ara , primo anticipo 11/esina giornata Serie A.

La Lazio cade 1-0 a Bologna nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A, Felsinei che scavalcano i bianocelesti in classifica e raggiungono il Napoli.

Primo tempo con la Lazio che comanda i giochi : Castellanos centra la traversa con un colpo di testa su angolo dil Luis Alberto , l’azione è fermata da la penna per una spinta dell’argentino su Beukema.

I bianocelesti ci riprovano con Romagnoli lasciato lobero doi colpore di testa da calcio d’angolo , la conclusione è facile preda di Skorupski..

Il Bologna si rende pericoloso al 39′ con Zirkzee , il colpo di testa termina abbondantementre fuori.

Nella rirpesa al (1′) il Bologna passa subito in vantaggio:l’affondo di Saelemaekers sulla sinistra premia centralmente Zirkzee, che con un tocco delicato pesca Ferguson nel cuore dell’area. Lo scozzese è tutto solo e batte Provedel per l’1-0. Dopo il gol la partita si accende e si innervosisce anche parecchio, Sarri decide di gettare nella mischia Immobile e Zaccagni bocciando le due scelte iniziali, ma anche quelli che sulla carta sarebbero i titolari finiscono per deludere e non creano mai i presupposti per riprenderla. Nel finale si scaldano un po’ gli animi, ma non cambia il risultato: il Bologna continua a sognare centrando il suo miglior avvio di campionato degli ultimi 21 anni, la Lazio prosegue in un’altalena di risultati che la lascia in un limbo da cui fatica a tirarsi fuori.

Il Tabellino

Bologna-Lazio 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6, Calafiori 7, Lykogiannis 6 (36′ st Kristiansen sv); Freuler 6, Aebischer 6 (28′ st Moro 6); Orsolini 6,5 Ferguson 7, Saelemaekers 6,5 (36′ st Ndoye sv); Zirkzee 7 (45’+3 st Fabbian sv).

Allenatore: Motta 7

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 6 (3′ st Pellegrini 5,5); Guendouzi 5,5 (36′ st Kamada sv), Rovella 6, Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5 (36′ st Isaksen sv), Castellanos 5,5 (12′ st Immobile 5), Pedro 5 (12′ st Zaccagni 5,5).

Allenatore: Sarri 5

Arbitro: La Penna

Marcatori: 1′ st Ferguson (B)

Ammoniti: Pedro (L), Ferguson (B), Romagnoli (L), Beukema (B), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)