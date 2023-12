Serie A, Napoli – Inter 0-3, con gravi errori di Massa

Inter supera 3-0 il Napoli al “Maradona” nel posticipo della 14esima giornata di Serie A, risponde e torna al comando della classifica.,a la superiortià dei nerazzurri , macchiata dalla negativa direzione di gara e dei colaboratori dell’arbtro Massa che non hanno sanzionato il fallo a centrocampo commesso da Lautaro su Lobotka poi ha fatto seguito al vantaggio realizzto da Calhanoglu; Nella rirpesa il fallo netto in area di Acerbi su Osimhen . In ambedue i casi il Var non è intervenuto .

Parte bene il Napoli con Elmas , al 4′ la staffilata del macedone impegna severamente Sommer con palla in calcio d’angolo.

L’Inter va in gol al 12’con Thuram , bella combinaziomne con Lautaro, ,il Var annulla per millimetrica posizione di off-side del francese.

Al 18′ Inzaghi perde De Vrij per un fastidio muscolare ed è costretto ad adattare Carlos Augusto a sinistra.

La partita è poacevole e regala un’altra emozione al 36′, quando dopo un’ingenuità in mezzo al campo di Calhanoglu il pallone finisce tra i piedi di Politano: l’azzurro si inventa un grande sinistro a giro, che però si stampa in pieno sulla traversa.

Al 38′Meret interviene su Lautaro Martinez con coraggio il portiere azzurroe allontana il pericolo.

Al 44′ l’Inter la sblocca: la sponda di Dumfries è per Barella, ma il centrocampista è bravo a lasciar scorrere il pallone verso Calhanoglu, che colpisce al volo con un destro potente e batte Meret.

Il secondo tempo si apre con il Napoli che attacca. Al 12′ Acerbi tocca Osimhen in area di rigore, Massa lascia proseguire e il pallone arriva a Kvaratskhelia, che incrocia col sinistro ma trova la risposta di un mostruoso Sommer.

Passano cinque minuti, il Napoli commette un errore in appoggio tra Natan e Di Lorenzo , e l’Inter trova il raddoppio: perfetto l’invito di Lautaro per Barella, che si libera sullo slancio di Ostigard e Natan, prima di battere Meret per lo 0-2.

I campioni d’Italia si sbilanciano i attacco . Osimhen sfiora ol gol su un bel compo di testa, l’Inter riparte e chiude il match all’85 con Thuram servito su un cross di Cuadrado.

Napoli-Inter 0-3

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan (42′ st Zerbin); Anguissa, Lobotka (30′ st Zielinski), Elmas (30′ st Lindstrom); Politano (23′ st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Mazzarri

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (41′ st Bisseck), De Vrij (18′ Carlos Augusto), Acerbi; Dumfries (32′ st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (32′ st Frattesi), Dimarco; Thuram (41′ st Arnautovic), Martinez.

Allenatore: Inzaghi

Arbitro: Massa

Marcatori: 44′ Calhanoglu (I), 17′ st Barella (I), 40′ st Thuram (I)

Ammoniti: Elmas (N), Rrahmani (N), Darmian (I), Thuram (I)