L’Inter vince il derby d’Italia. Juve sconfitta 1-0. Decide l’autogol di Gatti

(Rosario Murro) – Il big-match , posticipo dell ventitreesima giornata di Serie A se lo aggiudica l’Inter , che batte 1-0 la Juventus a San Siro . Nerazzurri a +4 sui bianconeri con una partita in meno.

Novanta minuti che hanno espresso equilibrio in campo , anche per l’importanza della posta in palio. Pubblico delle grandi occasioni a San Siro.

L’Inter si affida al possesso palla con scambi veloci da una parte all’altra dello schieramento, i bianconeri attendono ompostando sul recupero della palla veloci ripartenze , con McKennie , Vlahovic e Yldiz. L’Inter comincia a rendersi pericolosa aumentando i giri dei fraseggi con Calanoglu maestro nel distribuire palloni a lunga gittata; Di Marco si rende pericoloso e masticando la palla da buonaposizione anche se defilato, lo imita Thiram , lanciato in area anticipato da Bremer.

La Juve risponde in contropiede, ma Vlahovic precipitoso sbaglia in controllo in area su servizio di McKennie, il serbo anticipato da Pavard.

Al 37′ l’Inter passa in vantaggio: Pavard in area tenta una rovesciata ma la palla arriva al centro dell’ara, Gatti tenta di anticipare Thuram e con il petto mette la palla alle spalle di Szczesny : si va al riposo con l’Inter in vantaggio.

Nella ripresa, i nerazzurri sfiorano il raddoppio con Calhanoglu che colpisce il palo. La Juve risponde con Yildiz , e Rabiot.

A metà della rirpesa Allegri sostutisce Yldiz e Kostic , entrano Chiesa e Weah. Occasionissima per i bianconeri con Gatti , il difensore calcia dal limite un tiro teso che si spegna a pochi centemietro dalpalo alla destra di Sommer

. Poco dopo,, Szczesny salva il raddoppio nerazzurro sulla conclusione al volo di Barella dopo l’ottimo assist di Dimarco.

Anche Inzaghi pesca dalla panchina: esce Thuram per Arnautovic , poi Dumfries e Carlos Augusto per Di Marco e Darmian. Nel finale, ancora Szczesny salva su Arnautovic, ma il risultato non cambia: finisce 1-0, con l’Inter ufficialmente in fuga e a +4 sulla Juventus con una partita in meno.

IL TABELLINO

INTER-JUVENTUS 1-0

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (44′ st De Vrij); Darmian (28′ st Dumfries), Barella (44′ st Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (28′ st Carlos Augusto); Thuram (32′ st Arnautovic), Lautaro. A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Sanchez. All.: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (43′ st Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (43′ st Miretti), McKennie (45′ st Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (21′ st Weah); Yildiz (21′ st Chiesa), Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Rugani, Djaló, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri

Arbitro: Maresca

Marcatore: 37′ aut. Gatti (I)

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I), Inzaghi (I), Bremer (J)