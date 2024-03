Arbitri: un weekend di paura!Dopo Di Bello , Rocchi ferma anche Ayroldi

Così come il ttolo del famoso folm : Un weekend da paura…… . Il designatore Gianluca Rocchi, chiamato a fermare anche Giovanni Ayroldi. Dopo aver dato lo stop a Marco Di Bello, infatti, la direzione di gara e l’errore sulla concessione del calcio di rigore in Inter-Genoa non ha convinto Rocchi che ha deciso per la “pausa di riflessione” per il direttore di gara di Molfetta. Ad Ayroldi, infatti, viene contestata la decisione presa per il presunto fallo di Frendrup su Barella, con la chiamata del VAR per rettificarla che pesa sulla gestione del match.