Genoa, Gilardino: gli arbitri sono tutti umani e possono sbagliare”

Alberto Gilardino ha commentato così la sconfitta del suo Genoa contro l’Inter:

“Dalla panchina non mi sembvrava rigore su barella,. L’arbitro è stato richamato a rivedere le immagini ma, vorrei sorvolare su questa circostanza e parlare della partita e non entrare in polemica

“La prova offerta dai ragazzi è stata maiuscola , giocando un grande secondo tempo . Abbiano giocato contro una forte squadra , purtroppo gli episodio condizionano una partita, Nella ripresa abbiamo preso in mano la partita e abbiamo messo in difficoltà davvero l’Inter. Momento difficile per gli arbitri? Io credo che serva innanzitutto comunicazione, serve grande disponibilità nell’ascoltare il Var. Questo è fondamentale, altrimenti se ne poteva fare anche a meno. Poi sono tutti umani e possono sbagliare, ma il margine d’errore dovrebbe abbassarsi molto quando si guardano le immagini”.