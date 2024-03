Lazio , Sarri:” Col Bayern sarà la nostra prova di maturità”

Lazio contro il Bayern Monaco,I biancocelsti si giocano un’intersa stagione. Missione non proibitiva in vantaggio (1-0) , grazie al calcio di rigore trasformato da Ciro Immobile nel match d’andata giocato allo stadio Olimpico.

“La strada più semplice per la qualificazione non esiste. La qualificazione non sarà facile per niente – ha spiegato il tecnico biancoceleste -. Loro hanno una qualità smisurata e grande facilità a trovare il gol”. “Dovremo lottare e morire nella fase difensiva, ma dovremo anche aver coraggio per provare ad andare avanti e fargli male – ha aggiunto -. Non potremo difenderci solo per tutta la partita, altrimenti la vedo dura”.”.