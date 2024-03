Nazionale Under 17 femminile, Le convocate agli Europei di categoria

Queste le convocate. Portieri: Irene Bucci (Hellas Verona), Sabrina Nespolo (Sampdoria); Difensori: Lidia Consolini (Inter), Anita Di Girolamo (Roma), Emma Lombardi (Fiorentina), Claudia Petruzziello (Bayern Monaco), Arianna Pieri (Roma), Benedetta Santoro (Inter), Caterina Venturelli (Sassuolo); Centrocampiste: Benedetta Bedini (Fiorentina), Anna Cavallaro (Inter), Maya Cherubini (Roma), Anna Copelli (Juventus), Stella Ieva (Roma), Martina Romanelli (Inter), Giulia Robino (Inter); Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Juventus), Giulia Galli (Roma), Alessia Guglielmini (Sassuolo), Rosanna Ventriglia (Roma).

La Nazionale Under 17 Femminile sara’ la prima delle quattro Nazionali giovanili azzurre a giocarsi l’accesso alla fase finale dei rispettivi Europei di categoria. Le ragazze di Jacopo Leandri saranno in campo da domenica 10 a sabato 16 marzo nel centro tecnico federale serbo di Stara Pazova, contro le padrone di casa, la Grecia – primo avversario dell’Italia, domenica 10 alle ore 11 – e l’Inghilterra. Italia che riparte dal brillante Round 1 di Cosenza, chiuso al secondo posto alle spalle della Francia, e che nei giorni scorsi ha disputato due gare amichevoli a Tirrenia contro Svizzera e Germania. Leandri ha convocato 20 ragazze, di cui 13 classe 2007 e 7 classe 2008, che si raduneranno giovedi’ a Bologna e il giorno successivo partiranno per Belgrado. Le prime classificate di ciascuno dei sette gironi del Round 2 si qualificheranno per la fase finale dell’Europeo, in programma in Svezia dal 5 al 18 maggio: le partite si giocheranno a Malmö e Lund, con il torneo che fungera’ anche da qualificazioni per la Coppa del Mondo Femminile FIFA Under 17, con tre squadre che disputeranno il torneo nella Repubblica Dominicana dal 16 ottobre al 3 novembre.