Serie A: Inter- Genoa 2-1, nerazzurri a+15 sulla Juve

Nel posticipo della 27^ giornata Serie A , l’Inter ha battuto il Genoa 2-1 e allunga a +15 sulla Juventus in classifica.

Match equilibrato con il genoa bene messo in campo da Gilardini. Qualche campanello d’allarme per Martinez arriva sulle conclusioni di Di Marco e Barella , il Grifone risponde con la grande occasione di Retegui , colpo di testa salvato sulla linea da Pavard , la palla finsice sul sisnitro di Gudmundsson, che da due passi si divora lo 0-1. Alla mezz’ora l’Inter passa in vantaggio , grazie al buco aperto da centrocampo rossoblu con Sanchez che apre per Aslani ,l’ex Empoli in area spara di potenza sotto la traversa 1-0.

Il genoa incassa il colpo e l’Inter sembra non accointentarsi. Lautaro serve un poallone d’oro a Barella , in area il centrocampista sardo calcia ma, Fendrup , interviene in scivolata , con la palla cghe ternobna sull’esterno della rete.Dopo una lunga on field review Ayroldi conferma la sua decisione di assegnare il penalty, trasformato di prepotenza da Sanchez. Sul finale di frazione Mkhitaryan sciupa l’occasione per il tris.

Nella rirpesa , il Genoa è molto aggressivo , la squadra di Gilardino va in gol al (53′) con Vasquez su respinta di testa di De Vrij, il sinistro angolato del messicano supera Sommer.

Il Genoa insiste e al (21′) trovano il pareggio con Vitinha, ma Ayroldi annulla per un evidente offside. L’Inter accusa un pò di stanchezza e il Genoa ci prova. Inzaghi ricorre alla panchina , Arnautovic va vivino al 3-1, il tiro respinto da Martinez.e al triplice fischio finale i nerazzurri possono festaggiare.

IL TABELLINO

Inter-Genoa 2-1

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Pavard 6 (28′ st Bisseck 6), De Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Dumfries 5,5 (1′ st Darmian 6), Barella 6,5, Asllani 7, Mkhitaryan 6, Dimarco 6 (20′ st Acerbi 6); Sanchez 7 (20′ st Thuram 6), Martinez 5,5 (31′ st Arnautovic 6).

Allenatore: Inzaghi 6,5

Genoa (3-5-2): Martinez 6,5; De Winter 6,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Sabelli 6,5 (43′ st Ekuban sv), Messias 6 (18′ st Vitinha 6,5), Badelj 6,5, Frendrup 5 (1′ st Strootman 6), Martin 6 (18′ st Spence 6,5); Gudmundsson 5,5, Retegui 6.

Allenatore: Gilardino 6,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 30′ Asllani (I), 38′ rig. Sanchez (I), 8′ st Vaszquez (G)

Ammoniti: Frendrup (G), Dumfries (I), Strootman (G), Vasquez (G), Martinez (I)