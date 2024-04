Giro dei Paesi Basssi. Terrbile caduta , coinvolti Vingegaard , Evenepoel e Roglic

Terribile caduta di gruppo a 30 chilometri dall’arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Etxarri Aranatz-Lagutio di 157,5 chilometri. In una curva a destra in discesa, un corridore è caduto in testa al plotone ed ha portato con sé la maggior parte dei favoriti della corsa spagnola del World Tour, tra cui Jonas Vingegaard, Visma-Lease a bike, Remco Evenepoel, Soudal-Quick Step, e Primoz Roglic, Bora-Hansgrohe.

Il campione danese, due volte vincitore del Tour de France, è il ciclista che ha riportato le conseguenze peggiori, trasportato in ospedale su una barella è rimasto sempre cosciente fanno sapere dal suo team con un tweet: “E’ stata una brutta caduta, ma fortunatamente Jonas è stabile e cosciente. Gli esami in ospedale hanno rivelato che ha una clavicola rotta e diverse costole rotte. Resta in ospedale a scopo precauzionale. Grazie per tutti i vostri messaggi”

Evenepoel, visibilmente infortunato alla clavicola destra, e Roglic si sono rialzati ma hanno abbandonato. Anche Jay Vine, Uae Emirates, è rimasto per molti minuti in un fosso prima di essere trasportato in ospedale. La caduta ha coinvolto, oltre a Vingegaard, Evenepoel e Roglic, il belga Quinten Hermans, lo statunitense Sean Quinn e l’eritreo Natnael Tesfatsion. Il quotidiano ‘Marca’ riferisce che Roglic, alzatosi da solo, è poi andato via a bordo di un’auto e a chi gli chiedeva delle sue condizioni ha fatto il gesto del pollice all’insù. Anche Remco Evenepoel è stato portato in ospedale, per accertamenti medici. Il campione belga, che ha riportato una frattura alla clavicola destra e alla scapola destra, si recherà in Belgio venerdì dove verrà sottoposto ad un’operazione alla clavicola e ad ulteriori esami presso l’ospedale di Herentals. Ulteriori aggiornamenti verranno dati a tempo debito”. E’ quanto si legge in una nota del team Soudal-Quick Step. “Tutti alla Soudal Quick-Step inviano i loro migliori auguri a Remco e a tutte le persone coinvolte nell’incidente”, conclude la nota.