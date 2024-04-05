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Serie B , designazioni 32/esima giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 32ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 6 aprile.

BARI – CREMONESE     Venerdì 05/04 h. 20.30

SANTORO

DE MEO – MINIUTTI

IV:      ARENA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MAGGIONI

BRESCIA – PISA     h. 14.00

TREMOLADA

PERETTI – LONGO F.

IV:      SCARPA E.

VAR:     GARIGLIO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

FERALPISALO’ – COSENZA    h. 14.00

GHERSINI

SCARPA M. – BARONE

IV:       DJURDJEVIC

VAR:      DIONISI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

SPEZIA – LECCO      h. 14.00

AYROLDI

AFFATATO – VIGILE

IV:     MAZZONI

VAR:     CHIFFI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

SUDTIROL – PARMA     h. 14.00

MARCHETTI

TRINCHIERI – CECCON

IV:      DELRIO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     LONGO S.

TERNANA – MODENA    h. 14.00

GUALTIERI

ZINGARELLI – VOTTA

IV:     GANGI

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

CATANZARO – COMO    h. 16.15

DI BELLO

DEL GIOVANE – DEI GIUDICI

IV:     LEONE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     SERRA

PALERMO – SAMPDORIA    h. 16.15

GIUA

DI GIOIA – FONTEMURATO

IV:     FRASCARO

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       PATERNA

REGGIANA – CITTADELLA    h. 16.15

CAMPLONE

D’ASCANIO – CEOLIN

IV:       CALDERA

VAR:      MIELE

AVAR:      PAIRETTO

ASCOLI – VENEZIA     Domenica 07/04 h. 16.15

PEZZUTO (foto)

MASTRODONATO – DI GIACINTO

IV:     MUCERA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MIELE

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