Sassuolo, Consigli:” siamo ancora vivi, bisogna combattere fino alla fine”

L’estremo difensore emiliano , protagonista nel secondo tempo ha diifendere l’1-0 che ha constito ai neroverdi di battere l’Inter 1-0. Il portiere emiliano non dispera e si concentra nella volata finale per conquistare la salvezza. “Abbiamo lottato ed era fondamentale vincere. Ci fa respirare, ci fa stare in vita – ha spiegato a DAZN il portiere del Sassuolo -. Dobbiamo fare altri punti con questo spirito”. “Siamo penultimi, non conta che vinci con squadre forti – ha aggiunto -. Mi fa arrabbiare che non lo abbiamo fatto con le nostre dirette concorrenti. Ora dobbiamo battagliare”. “Mi voglio salvare, abbiamo tante colpe ma siamo ancora vivi – ha concluso -. Non contano presenze o partite del genere ma dobbiamo lottare da qui alla fine”.