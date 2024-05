SERIE A: Cagliari – Lecce 1-1 a Mina risponde KrstovicSERIE A: Cagliari – Lecce 1-1 a Mina risponde KrstovicSERIE A: Cagliari – Lecce 1-1 a Mina risponde Krstovic

La sfida salvezza nel march delle ore 12.30 25/esima giormnata tra Cagliari e Lecce finisce 1-1. All’Unipo Arena gara maschia comn tanti caretllii gialli. I sardi passano in vantaggio al (26′) con Mina che si trova sulla traiettoria di una conclusuone a rete di Zappa. In pecdenza deila mette la palla alle spalle di Falcone , gol annullato per off-side. La partita è moto nervosa e ne fa le spese al (44′) Gaetano espuilso dopo il conrollol Var per gamna tesa su Ramadani. . In superiorità numerica, nella ripresa il Lecce spinge, pareggia i conti con Krstovic (84′) e nel finale sfiora la vittoria centrando un palo con Baschirotto e uno con Sansone.



IL TABELLINO

CAGLIARI-LECCE 1-1

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa (1′ st Sulemana), Mina, Dossena, Augello (32′ st Azzi); Deiola, Makoumbou; Nandez (46′ st Obert), Gaetano, Luvumbo (22′ st Shomurodov); Lapadula (1′ st Wieteska).

A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Di Pardo, Prati, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa. All.: Ranieri

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin (27′ st Rafia), Ramadani (27′ st Almqvist), Blin, Dorgu (14′ st Pierotti); Piccoli (1′ st Sansone), Krstovic.

A disp.: Francolini, Samooja, Borbei, Venuti, Touba, Gonzalez, Berisha. All.: Gotti

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 26′ Mina (C), 39′ st Krstovic (L)

Ammoniti: Scuffet, Nandez, Deiola, Augello (C); Piccoli, Sansone, Ramadani, Baschirotto (L)

Espulsi: 44′ Gaetano (C) – intervento pericoloso