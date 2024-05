SERIE A: spettacolo e gol a San Siro , Milan – Genoa 3-3

Finisce 3-3 Milan-Genoa, match valido per la 35esima giornata di Serie A. A San Siro gol e spettacolo e tante emozioni, Il genoa passa al 5′ su calcio di rigore decretato da Massimi , fallo su Tomori su Vogliacco, dagli undici metri Retegui non sbaglia. Pulisic sfiora il pareggio , la conclusione dallo statunitense deviata sbatte sul palo. Ci prova Leao, su azione personale il suo tiro smorzato diventi facile preda di Martinez. Il portiere spagnolo sale in catedra e con due interventi nega il gol a Pulisic, poi aTheo Hernandez. Prima del riposo , Florenzi pareggia: cross preciso di Chukwueze sbuca Florenzi, che di testa da due passi fa 1-1.

Nella rirpesa il Genoa passa in vantaggio: cross di un indisturbato Vogliacco svetta Ekuban, che prende il tempo a Gabbia e batte Sportiello ., qualche mugugno arriva dagli spalti dello stadio Il Milan , si catapulta all’attacco. Giroud spreca una facile occasione : perfetto l’assist del neo entrato Okafor, il francese si divora il gol , solo davanti a Martinez. Il Milan ci crede , così ariva il pareggio dagli sviluppi di corner: l’inzuccata vincente è di Gabbia, che al 72′ fa 2-2. Passano te minuti e Giroud si fa perdonare dellerrore precedente: cross pennellato di Pulisic e tiro al volo del francese che buca martine e fa 3-2 . La partita sembra incanalata verso un successo rossonero , invece il genoa prova nelle ultime battute del match approfittando di un’errore di Reijnders lasciato al palo dall”affondo di Thorsby, che crossa per Retegui e trova la cdeviazione decisiva di Thiaw. La palla finisce alle spalle di Sportiello per il 3-3 finale.

IL TABELLINO

Milan-Genoa 3-3

Milan (4-2-3-1): Sportiello 6; Florenzi 6,5 (35′ st Kalulu 5), Gabbia 6, Tomori 5, Hernandez 6; Bennacer 6 (35′ st Adli 5,5), Reijnders 5,5; Chukwueze 6,5 (35′ st Thiaw 5,5), Pulisic 6,5, Leao 5 (23′ st Okafor 6); Giroud 6.

Allenatore: Pioli 5

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 67 (41′ st Cittadini sv), De Winter 5, Vasquez 6; Spence 6,5, Frendrup 6, Badelj 6 (29′ st Strootman 6,5), Thorsby 6,5, Martin 5,5 (29′ st Haps 6); Ekuban 6,5 (41′ Papadopoulos sv), Retegui 6,5.

Allenatore: Gilardino 6

Arbitro: Prontera

Marcatori: 5′ rig. e 42′ st Retegui (G), 45’+1 Florenzi (M), 3′ st Ekuban (G), 27′ st Gabbia (M), 30′ st Giroud (M)

Ammoniti: Reijnders (M), Vasquez (G)