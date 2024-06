Italia – Turchia o-0, amichevole di nome e di fatto

Al Dall’Ara gli azzurri Spalletti evenescente : nel primo tempo un’incornata di Cristante si stampa sul pa

Nella prima amichvole pre-campionato europeo 2024 l”Italia non brilla . Allo stadio Dall’Ara di Bologna finisce 0-0 contro la Turchia. Secondo quanto si è visto in campo , c’è ancora tanto lavoro per Luciano Spalletti, a dieci giorni dall’inizio del torneo. Nel primo tempo i ritmi sono blandi , a pagare la qualità delle azioni. Unica occasione per gli azzurri , il palo centrato con un colpo di testa da Cristante su calcio d’amgolo di Di Marco. In precedenzalLa Turchia so è resa pericolosa con la concluisione di Ylmaz , la girata di testa termina di poco alta. Nella ripresa gli azzurri aumentano un po’ i giri e alzano il baricentro, ma le idee sono poche, Retegui è impreciso e il risultato resta inchiodato sullo 0-0.





IL TABELLINO

ITALIA-TURCHIA 0-0

Italia (4-2-3-1): Vicario 6; Di Lorenzo 6, Mancini 6, Bastoni 5,5, Dimarco 5,5 (40′ st Calafiori sv); Jorginho 5,5 (17′ st Fagioli 6), Cristante 6,5; Orsolini 5,5 (1′ st Cambiaso 6), Pellegrini 6 (23′ st Frattesi 5,5), Chiesa 5,5 (1′ st Zaccagni 6); Retegui 5 (23′ st Raspadori 6).

A disp.: Donnarumma, Meret, Bellanova, Buongiorno, Darmian, El Shaarawy, Folorunsho, Gatti, Ricci. All.: Spalletti 5,5

Turchia (4-2-3-1): Bayindir 6; Celik 6 (20′ st Ozkacar 6), Bardakci 6, Kabak 6,5 (40′ Demiral 5), Muldur 6; Calhanoglu 6,5, Ayhan 5,5 (20′ st Ozdemir 5,5); Aydin 6 (1′ st Omur 5,5), Yazici 5,5 (9′ st Kokcu 6), Yildiz 6; Yilmaz 6,5 (36′ st Kilicsoy sv).

A disp.: Cakir, Gunok, Akaydin, Akturkoglu, Kahveci, Tosun, Uzun, Yokuslu, Yuksek. All.: Montella 6

Arbitro: Gishamer

Marcatori: –

Ammoniti: Orsolini, Mancini (I)