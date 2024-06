La Fiorentina ufficializza Palladino

Pradè e Ferrari hanno annunicato ufficialmente Raffaele Palladino nuovo allenatore della Viola. L’ex tecnico del Monza ha firmato un contratto fino al 2026.

“Ringrazio la dirigenza che mi ha voluto qui fortemente – ha commentato velocemente Palladino -, in due minuti abbiamo trovato l’intesa su tutto. Sono felice di essere alla Fiorentina e darò tutto per questo club glorioso. Sono orgoglioso, carico e motivato, mi rendo conto di essere arrivato in una società importante. Cercherò di raggiungere tutti gli obiettivi per questa società, dando gioia a questi tifosi incredibili che mi hanno sempre colpito per la passione che ci mettono. Voglio portare la Fiorentina più in alto possibile”.