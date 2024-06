Roland Garros: Paolini batte la Rybakina , e vola in semifinale

Jasmine Paolini avanza nel torneo parogono e, dopo aver conquistato i quarti di finale nel doppio con Sara Errani, la 28enne lucchese si è aggiudicata il pass per le semifinali nel singolare del Roland Garros.

La numero 12 al mondo ha sconfitto la kazaka Elena Rybakina per 6-2 4-6 6-4 . Un semifinale l’azzurra affronterà Mirra Andreeva. La 17enne russaha battuto la n.2 al mondo Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Per la giovanissima Andreeva (come per la Paolini) si tratta della prima semifinale in uno Slam.