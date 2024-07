Genoa, dal 13 ritiro in Val di Fassa

Dal 13 al 26 luglio e per il secondo anno consecutivo il Genea, inizia la pre-season in val di Fassa guidato dal mister Alberto Gilardino. Il Genoa sosterrà tre incontri amichevoli. I rossoblu scendono in campo domenica 14 luglio alle 17 per la prima delle tre partite amichevoli previste contro il team locale dell’US Monti Pallidi. A seguire sabato 20 luglio alle 17.00 contro il Venezia FC che dalla prossima stagione militerà in Serie A ed è in ritiro a Falcade. Il 25 luglio alle 17 i ragazzi di mister Gilardino affronteranno il Mantova 1911, neopromossa in serie B, in ritiro in Trentino.