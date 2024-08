Ciclismo qualifiche inseguimento pista: Italia in semifinale da quarta

Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan conquistano il quarto tempo nelle qualifiche della gara di inseguimento a squadre di ciclismo su pista. Gli azzurri, che chiudono in 3:44.351, sfideranno in semifinale l’Australia (vincitrice delle qualifiche in 3:42.958) per sognare la medaglia. L’altra semifinale sarà tra Gran Bretagna e Danimarca. Fuori dalla lotta per le medaglie Francia, Nuova Zelanda, Belgio e Canada che correranno per il posizionamento finale. Out Germania e Giappone.