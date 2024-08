Furlani conquista la finale salto in lungo

Il diciannovenne fenomeno azzurro passa alla finale con un primo buon salto.

LE DICHIARAZIONI DI FURLANI

“Sono contentissimo in quanto non era assolutamente scontato per me raggiungere la finale. Gara complicata con il vento che continuava a girare, e per questo ho preferito fare anche gli altri due salti pur se ero convinto che il primo a 8,01 sarebbe bastato. Adesso mi concentro per la finale, dove sicuramente potrò dare di più perché la mattina faccio sempre un po’ fatica a carburare. Tentoglou il solito campione. Grazie a tutti i tifosi italiani per il sostegno incredibile che mi stanno fornendo”.