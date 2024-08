L’emozionante esordio di Beatrice Colli alle Olimpiadi parigine

La prima a rappresentare il tricolore nelle competizioni olimpiche sarà Beatrice Colli, velocista di punta della Nazionale italiana, che scenderà in campo domani, lunedì 5 agosto, per le qualifiche di Speed.La diciannovenne lecchese è stata più volte Campionessa Italiana, nonché Campionessa del Mondo Giovanile nel 2021 e 2022, argento in Coppa Europa Speed a Lublin nel 2024, bronzo agli European Games di Cracovia nel 2023, ed è stata la prima italiana a scendere sotto la soglia dei 7” (suo personal best è 6,88”).Saranno 14 le atlete che competeranno per l’ambitissimo titolo di Campionessa Olimpionica nell’adrenalinica specialità della Speed.La nostra Beatrice Colli ha agguantato il pass per Parigi nelle Olympic Qualifier Series, assieme alla cinese Yafei Zhou, la polacca Aleksandra Kalucka, l’indonesiana Rajiah Sallsabillah, le francesi Capucine Viglione e Manon Lebon, nonché la spagnola Leslie Adriana Romero Pérez, detentrice della Coppa Europa assoluta 2023 e 2024. Oltre a queste agguerrite rivali si troverà ad affrontare la Campionessa del Mondo in carica, l’indonesiana Desak Made Rita Kusuma Dewi, la vice Campionessa americana Emma Hunt, la potentissima campionessa polacca Aleksandra Miroslaw che si è qualificata a Roma, e poi la statunitense Piper Kelly, Campionessa dei giochi Panamericani, la cinese Deng Lijuan, qualificata per il continente asiatico, la neozelandese Sarah Tetzlaff per l’Oceania, la sudafricana Aniya Holder per il continente africano. Il format di gare prevede due run di qualifica in cui i tempi migliori stabiliranno la classifica di partenza delle atlete. Nella fase eliminatoria le velociste si scontreranno nel consueto schema “tennistico”: prima contro quattordicesima, seconda contro tredicesima e così a seguire. Passeranno alla fase finale le sette vincitrici e verrà ripescata un’ottava finalista in base al tempo migliore ottenuto nelle qualifiche (la cosiddetta “fastest looser”). Si procederà così ai quarti, alle semifinali e infine alle attesissime finali.Beatrice ha avuto una lunga sessione di allenamenti ininterrotti prima delle Olympic Qualifier Series, e dopo aver ottenuto il pass olimpico ha continuato il training con ancora più costanza e motivazione. Non sono però mancati i momenti difficili, allenandosi da tanto tempo fuori casa, quindi lontano da parenti e amici, senza mai prendersi una vacanza e concentrandosi solo sull’arrampicata. Il mood però è positivo, la nostra sprinter è grintosa ed entusiasta e cercherà di far valere i suoi tempi sotto i 7 secondi che la avvicinano alle migliori velociste del mondo.Questo il programma di gara: lunedì 5 agosto a partire dalle ore 13.00 cominceranno le qualifiche, mentre il girone eliminatorio avrà inizio immediatamente dopo, verso le 13.40.Mercoledì 7 agosto alle ore 12.28 avranno inizio i quarti di finale, alle ore 12.46 si disputeranno le semifinali femminili e alle ore 12.55 le finali.Pronti a sostenere la nostra freccia tricolore col fiato sospeso e le dita incrociate!