Olimpiadi: Folorunso vince la batteria (ripescaggio) 400 metri ostacoli , on semifinale anche Sibilia

Ayomide Folorunso ha vinto la sua batteria di ripescaggio dei 400 ostacoli femminili in 55”07 . Anche l’altro azzurro Alessandro Sibilio do piazza al quarto posto nella sua batteria dei 400 metri a ostacoli maschili: il suo 48”43 gli basta per volare direttamente in semifinale senza dover passare dalle gare di ripescaggio.

Anna Bongiorni (anche reduce da qualche problema di ordine fisico) e Dalia Kaddari rinunciano al ripescaggio dei 200 metri, per concentrarsi sull’appuntamento con la staffetta. Medesima scelta per Davide Re, che rinuncia al ripescaggio dei 400 in attesa di valutazione medico sanitaria.