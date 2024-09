Italia Under 21 – San Marino 7-0

A Latni , l’Italia Under 21 ha battuto 7-0 i pari età della di categoria.I ragazzi di Nunziatal vanno sul doppio vantaggio tra il 35′ e il 38′ con Bove e l’autogol di Matteoni per poi dilagare nella ripresa con il poker di Francesco Pio Esposito (58′, 76′, 78′ e 91′) e il sigillo finale di Raimondo (82′). Staccata momentaneamente la Norvegia, prossima avversaria.L’ ‘Italia, prima a 18 punti, resta in corsa per il suo obiettivo. Adesso, c’è la sfida in Norvegia: gli scandinavi sono a -3 con una partita in meno, l’Irlanda è a -5 con due gare da recuperare.