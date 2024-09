Real Madrid , Vinicius Junior:” se le cose non cambieranno sul razzismo niente Mondiali”

Mai banale e sempre in prima linea contro il razzismo Vinicius Junior, che arriva ad augurarsi che vengano tolti i Mondiali 2030 alla Spagna se le cose non cambieranno. “Da qui al 2030 c’è ancora un buon margine di tempo per migliorare le cose, quindi spero che in Spagna possano evolversi e capire quanto sia grave insultare una persona per il colore della sua pelle – ha spiegato il campione del Real Madrid alla CNN – . Ma se da qui al 2030 le cose non miglioreranno, credo sia giusto togliere alla Spagna i Mondiali del 2030“.