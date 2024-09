Sindaco di Madrid:” Vinicius chieda scusa”

Le paroe del calciatore del Real Madrid Vinicius Junior ,hanno causato un polverone in Spagna e non sono piaciute al sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida. “Siamo tutti consapevoli che ci sono episodi razzisti nella società e che dobbiamo lavorare duro per eliminare questi episodi razzisti. Ma è profondamente ingiusto nei confronti della Spagna e, in particolare, di Madrid, dire che siamo una società razzista e mettere inoltre in pericolo la celebrazione dei Mondiali 2030. Ti chiedo di rimediare, devi chiedere scusa. Devi sapere che quando ci sarà un episodio razzista ci avrai tutti al tuo fianco, ma non ci avrai tutti al tuo fianco quando dici che siamo razzisti, perché non è vero. Quando commetti un errore, devi correggerlo”.