Atalanta, Gasperini:” staomo vivendo un buon momento”

Sorride Gasperini , dopo il 5-1 rifilato dalla sua Atalanta al Genoa ‘ e dopo la netta vittoria settimanale in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. ” Per noi era importante vincere , così il tecnico orobico ai microfoni Dazn. “Sono contento, abbiamo disputato una bella partita. Stiamo vivendo un buon momento. Siamo una squadra in crescita che ogni tanto ha dei cali come col Como. Ma giochiamo anche tanto: anche altri club non riescono a mettere in campo sempre le giuste energie. Ma quando siamo in palla possiamo fare grandi partite”.