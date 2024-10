Pogba, ridotta la squalifica a gennaio può tornare in campo

Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha ridotto a 18 mesi la squalifica per doping di Paul Pogba, che potrà dunque tornare in campo già all’inizio del 2025. Il centrocampista della Juventus era stato squalificato per 4 anni lo scorso 29 febbraio dal Tribunale Nazionale Antidoping, in seguito a una positività al Dhea emersa nell’agosto del 2023. Il francese classe 1993 potrà tornare ad allenarsi col club bianconero già da gennaio e potrà nuovamente essere schierato in gare ufficiali a partire da marzo.

POGBA: “L’INCUBO È FINALMENTE FINITO”

Pogba ha successivamente rilasciato un comunicato ufficiale a commento della notizia: “Finalmente l’incubo è finito – le parole del francese -. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò di nuovo seguire i miei sogni. Ho sempre dichiarato di non aver mai violato consapevolmente le norme antidoping, io gioco con integrità e voglio ringraziare la Corte Arbitrale che ha ascoltato le mie spiegazioni. Questo è stato un periodo estremamente angosciante nella mia vita perché tutto ciò per cui avevo lavorato così duramente è stato messo in pausa. Grazie per tutto l’amore e il supporto. Non vedo l’ora di tornare in campo!”.