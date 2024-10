Serie A: l’Atalanta non fa sconti e batte il Genoa 5-1

Un’Atalanta formati super r nella settima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium, la Dea travolge 5-1 il Genoa,. Protagonista del match , Mateo Retegui, che realizza una tripletta: 24′ Lookman mette la palla al centro dell’area , Retegui come un falco anticipa Vasquez e mette la palla in rete. Nella ripresa, è ancora il grande ex a segnare: Retegui recupera palla, Ederson conclude e Gollini para, ma lascia la sfera a disposizione dell’attaccante di Gasperini che fa 2-0 e si prende la vetta della classifica marcatori. Passano dieci minuti e la partita si chiude: altro recupero alto e verticalizzazione rapida, con Retegui che stavolta fa da assistman per Ederson che fulmina Gollini con un potente destro. L’Atalanta dilaga al 74′, quando Vogliacco tocca di mano sul tiro di Samardzic: calcio di rigore e tripletta per Retegui. E all’80’ ecco il capolavoro di De Roon, che conclude di destro al volo dal limite e fa 5-0, mentre per il Grifone segna con il giovane – prma rete in Serie A Ekhator all’83’:

IL TABELLINO

ATALANTA-GENOA 5-1

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; De Roon 7, Hien 6, Kolasinac 6; Bellanova 6 (33′ st Palestra 6), Ederson 7 (33′ st Sulemana 6), Pasalic 6, Zappacosta 6; De Ketelaere 6 (23′ st Samardzic 6,5), Lookman 6,5 (23′ st Zaniolo 6); Retegui 8,5 (38′ st Vlahovic sv). A disp.: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Cuadrado, Comi. All.: Gasperini 8

Genoa (3-5-2): Gollini 5,5; De Winter 5, Bani 5,5 (1′ st Vogliacco 4,5), Vasquez 5; Zanoli 6, Miretti 6 (22′ st Melegoni 6), Bohinen 5, Thorsby 5, Martin 6 (36′ st Norton-Cuffy 6); Vitinha 5,5 (41′ st Ankeye sv), Pinamonti 5 (22′ st Ekhator 6,5). A disp.: Leali, Sommariva, Sabelli, Marcandalli, Matturro, Ahanor, Kasa, Accornero, Masini. All.: Gilardino 5

Marcatori: 24′, 5′ st, 29′ st rig. Retegui (A), 15′ st Ederson (A), 35′ st De Roon (A), 38′ st Ekhator (G)

Arbitro: Chiffi