Fiorentina-Juventus: solidarietà della Curva Fiesole vuota per solidarietà alle vittime dell’alluvione

A seguito delle vittime provocate dall’alluvione che ha colpito fortemente la Toscana, i tifosi della Fiorentina aveno veva chiesto il rinvio della gara contro la Juventus per “rispetto per le vittime, per i familiari, per chi ha perso tutto in poche ore e si trova ancora abbandonato, senza luce e gas, circondato dall’acqua”.

Ma l’appello non è stato accolto e così la curva della Fiorentina resterà vuota: “La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c’è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione”, si legge in un post sul profilo Instagram. “C’eravamo nella giornata di oggi, in trecento, nella zona di Campi, completamente abbandonata dalle istituzioni dello Stato. Siamo attivi su questo fronte perché adesso è la nostra priorità e domani saremo di nuovo nel fango”