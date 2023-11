Milan , Pioli:”Non abbiamo fatto la partita che potevamo e volevamo fare”

Stefano Pioli anareggiato non solo per i fischi ricevuti al temnine della gara persa con l’Udinese. Il tecnico rososnero non usa troppi giri di parole per descrivere la sua delusione:

ù “Non abbiamo fatto la partita che potevamo e volevamo fare – ha detto il tecnico del Milan a Sky Sport -. Più è andata avanti più abbiamo perso lucidità e qualità. In altre situazioni in cui non erano arrivati i punti le prestazioni c’erano state, stasera no. Ci preoccupano sia i risultati sia la prestazione. Non è andata come doveva, sapevamo che poteva essere una sfida pericolosa e rognosa, ma non può essere una scusante. È stata una prestazione non all’altezza, ora dobbiamo subito invertire la rotta. Parliamoci chiaro: dobbiamo fare meglio. I fischi dei tifosi sono giusti, specialmente quelli al mio indirizzo”.